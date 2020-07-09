شكرا لقرائتكم خبر عن العقيد المالكي : على المجتمع الدولي أن يضع المسؤولية على نظام إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي اليوم الخميس، أن الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف خطوط الملاحة، مؤكدا أن الميليشيات كانت تتحكم في الزوراق عن بعد. Advertisements وقال المالكي المالكي في مقابلة مع قناة "العربية" إن ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية. وأضاف أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين، مشددا على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي المسؤولية على نظام إيران.

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