شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن مصري بحوزته كنز لا يقدر بثمن ولا يخطر على بال ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواجه مواطن أمريكي من أصل مصري، اتهامًا بتهريب ما يقرب من 600 قطعة آثار مصرية، بعدما تم ضبطه فى أواخر يناير الماضي داخل مطار جون كنيدي.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، فإن المتهم المدعو أشرف عمر، هو مواطن أمريكي ويبلغ من العمر 47 عامًا من بروكلين بنيويورك، وقد ضبطت سلطات المطار معه 590 قطعة أثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك، بهدف بيعها.

وذكرت الصحيفة أن من بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

وقال المحامي الأمريكي، ريتشارد دونوهيو: "لقد سافرت هذه الكنوز الثقافية عبر قرون وآلاف السنين، فقط لينتهى بها الأمر بشكل غير رسمي في حقيبة في مطار جون كينيدي.. إنه أمر غير مقبول".

وقال المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي، بيتر فيتزهو، إن عملية التهريب التي تضمنت 590 قطعة أثرية تم سرقتها من مصر هو مثال آخر على شخص يسعى للربح من خلال سرقة تاريخ دولة أخرى.

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وكشفت التحقيقات، أن عمر وصل إلى مطار جون إف كينيدي من مصر بثلاث حقائب يوم 22 يناير، وكان يحمل فقط بضائع بقيمة 300 دولار، قبل تعثر الجمارك الأمريكية وحماية الحدود على القطع الأثرية مغلفة بدقة في غلاف واق.

وعند فحصها، وجد عملاء وكالة الجمارك وحماية الحدود، رملاً وأتربة مما يشير إلى أن القطع الأثرية تم استخراجها من الأرض في وقت قريب.

وتضمنت القطع الأثرية تماثيل مزخرفة مع ملابس من الكتان تعود إلى حوالى عام 1900 قبل الميلاد، وتمائم ذهبية من مجموعة جنائزية وقرص منحوت من ملك بطليموي يعتقد أنه جزء من مبنى ملكي أو معبد.

واتُهم عمر بالتهريب بعد أن عجز عن تقديم أي من الوثائق المطلوبة من مصر التي تأذن بتصدير القطع الأثرية.

كما وجه إليه الاتهام بتهريب مواد أخرى متعلقة بالحضارة المصرية القديمة، وإذا تمت إدانته فسيواجه السجن لمدة تصل إلى 20 سنة.