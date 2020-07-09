شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. توضح هام من الجوازات السعودية بشأن موقف حركة السفر عن طريق المنافذ البرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الخميس ان حركة السفر عن طريق المنافذ البرية لا تزال معلقة باستثناء الحركة التجارية. وجاء ذلك في الرد على استفسار مواطن عن امكانية السفر عن طريق منفذ الوديعة البري. وردت ان المتاح حالياً هو مرور الحالات الإستثنائية والإنسانية فقط وفي حال صدور أي قرارات جديدة سيتم الاعلان عنها من خلال القنوات الرسمية. وأضافت أنها ستعلن قريباً عن آلية تنفيذ المبادرات التي تخص إقامة الوافدين والتأشيرات.

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