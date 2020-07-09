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عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٠ مساءً (الخليج 365)

تحت عنوان : الحرب اشتعلت بين مصر وإثيوبيا .. بهذه الطريقة ! .. كتبت ’’قناة العربية‘‘ على موقعها الإلكتروني ، ’’العربية نت‘‘ قبل قليل ، من عصر اليوم الخميس ، تقريرا حول التطورات الأخيرة بين البلدين على خلفية أزمة ’’سد النهضة‘‘ .

وقالت ‘‘قناة العربية’’ : في موازاة المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ، تشتعل منصات التواصل الاجتماعي بحملات متبادلة بين مواطني الدول الثلاث الذين يدافع كل منهم عن موقف بلاده في القضية.

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ورد الان .. ’’قناة العربية‘‘ تعلن قبل قليل الحرب اشتعلت بين ’’مصر وإثيوبيا’’ بسبب ‘‘سد النهضة‘‘ .. ’’صور‘‘

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خلال الأسابيع الفائتة ، تم التداول على شبكات التواصل مقطع فيديو تظهر فيه فتاة إثيوبية تسخر من المصريين وحاجتهم للمياه.

وتحمل الفتاة وعاء مليئا بالماء وأمامها كوبان أحدهما زجاجي والآخر بلاستيكي ، فتصف الأول بـالسودان .. حبايبي .. كل حبي لك ، وتملؤه من وعائها بالماء ، ثم تملأ بعض الماء في الكوب الثاني قائلة هذا مصري .. ليست مشكلة .. حرام ، إلا أنها تقوم بعد ذلك بإفراغ الماء منه قائلة هذه مياهي .. على كيفي .

وأثار هذا المقطع غضب العديد من المصريين الذين ردّوا على الفتاة الإثيوبية بمقاطع مشابهة .

وفي أحد هذه المقاطع ، ظهرت فتاة مصرية وأمامها منضدة عليها قلعة مبنية من مكعبات الأطفال يرتفع عليها العلم الإثيوب ي.

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وقرب القلعة كوب من المياه . وتضرب الفتاة القلعة بيدها وتهدمها ثم تجلس لتشرب الماء .

وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء السد بتكلفة ستة مليارات دولار على النيل الأزرق ، ويتوقّع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سدّ كهرومائي في إفريقيا .

ومنذ ذلك التاريخ ، تتعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد.

وفشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصل إلى اتّفاق في ما بينهم ، لا سيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السد بشكل لا يضر بحصص دول المصب من المياه . وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية ، الجمعة ، عودة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات بوساطة من الاتحاد الإفريقي .

أما على موقع تويتر ، فبعد كل جولة مفاوضات ، تحتدم التعليقات والتغريدات بين المستخدمين من الدول الثلاث ، وبشكل خاص بين المصريين والإثيوبيين تحت وسوم مختلفة بينها مثلا حقوق مصر النيلية من الجانب المصري واملأ_السد من الجانب الإثيوبي.

الحرب النفسية

ويشارك فن الكاريكاتير في الحملات المتبادلة . وبرزت في هذا الإطار رسوم للفنان السوداني عمر دفع الله أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل .

وكان آخرها منشور على صفحته على موقع ’’فيسبوك‘‘ في الأول من تموز/ يوليو هو عبارة عن كلمة النيل على شكل مجرى مائي في نهايته صنبور ، وقد خُنق عنقه بسدادة كتب عليها سدّ النهضة .

ويبدو في الكاريكاتير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وهو يملأ الماء في إبريق لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وغالون كبير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

ويقول رسام الكاريكاتير المصري بصحيفة روز اليوسف الحكومية أحمد دياب لفرانس برس ، إن فنّ الكاريكاتير جزء أصيل من الحرب النفسية .

إلى جانب استعراض القدرات العسكرية والقتالية والخطاب الإعلامي الفعّال ، تأتي الفنون لشحن معنويات الشعوب .

وكان دياب رسم كاريكاتيرا عنيفا عن أزمة السد ، صوّر فيه جنديا مصريا ضخما يحمل سلاحه على ظهره ويضع ذراعه على كتف مواطن إثيوبي وخلفهما سد النهضة .

ويقول الجندي المصري للمواطن الإثيوبي بالعامية المصرية يا ... ، افهم انا عايز مصلحتك .. انت مسمعتش عن حاجة اسمها خط بارليف ، في إشارة إلى الساتر الترابي الذي بنته إسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس ودمره الجيش المصري في حرب 1973 .

ولجأت مصر إلى مجلس الأمن لمناقشة المسألة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت نهاية الشهر الماضي عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة .

مشاهير يشاركون وانضم بعض المشاهير إلى الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتب المعارض الإثيوبي البارز جوار محمد على تويتر في حزيران/يونيو بالإنجليزية على مصر وداعميها أن يعلموا أن إثيوبيا ستبدأ في ملء سد النهضة في تموز/يوليو ، سواء كان هناك اتفاق أو لا .

وأضاف إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل تموز/يوليو ، عظيم . إذا لا، يجب أن يستمر التفاوض مع ملء السد . لا يمكن أن يكون رهينة لمطالب غير معقولة .

من جهته كتب الملياردير المصري نجيب ساويرس على ’’تويتر‘‘ بالإنجليزية، لن نسمح أبدًا لأي دولة أن تجوعنا ، إذا لم تتوصل إثيوبيا إلى المنطق ، فنحن الشعب المصري سنكون أول من يدعو للحرب .

وسائل التواصل قد تبني جسوراً

ويقول مسؤول الاتصال والتنمية الاجتماعية بالمكتب الفني الإقليمي لدول شرق النيل ’’انترو‘‘ بمنظمة حوض النيل وباليم فيكاد ، إن مثل هذه التفاعلات تستهدف المستخدمين الساذجين الذين يكرّرون وينشرون معلومات خاطئة ما يؤدي إلى سوء الفهم .

ويضيف البروفيسور الإثيوبي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأشخاص في منصات وسائل التواصل الاجتماعي غير خاضعين للمساءلة ، لذلك من السهل نشر نظريات المؤامرة .

ولعل أبرز هذه الشائعات ما تداوله بعض المصريين عن أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات قام سرا بضرب سد النهضة عندما حاولت إثيوبيا بناءه لأول مرة في الثمانينات ، وهو أمر لم يرد في أي وثيقة رسمية أو يؤكده أي مسؤول .

بدوره ، يرى البرلماني المصري محمد فؤاد أن النقاشات عبر مواقع التواصل بين شعوب الدول الثلاث قد تساعد على كسر الجمود بين أطراف الأزمة .

ويضرب مثلا بصفحة على ‘‘فيسبوك‘‘ تحوي تعليقات مصوّرة ساخرة حول قضية سدّ النهضة ينشرها مصريون وإثيوبيون.

ويضيف نحن نتفاوض منذ عشر سنوات ، لكن لم نصل الى أي شيء ، فلعل مناقشات وآراء مواقع التواصل تحسّن المسار .

في حين يقول فيكاد هذه المنصات قوية. عند استخدامها بشكل مبتكر وحكيم يمكنها المساعدة في نزع فتيل التوترات . ويضيف إذا تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل بناء ، يمكنها بناء جسور عبر الانقسامات .

لكن حتى الآن ، يبدو التوتر هو الطاغي .