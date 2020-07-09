ايلاف التنموية توزع سماعات طبية لذوي الاعاقة السمعية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 وزعت مؤسسة ايلاف التنموية لذوي الاحتياجات الخاصة ،اليوم، المرحلة الأولى من مشروع توزيع السماعات الطبية لذوي الإعاقة السمعية بمحافظة مأرب، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements واشاد وكيل المحافظة للشؤون الادارية عبدالله الباكري بهذه المبادرة تجاه هذه الشريحة..مشيرا الى اهمية هذه الأجهزة السمعية في مساعدة المستفيدين في الاندماج في المجتمع والتعلم والتدريب والتأهيل.

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