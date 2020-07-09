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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تتسلم جهاز فحص الفيروسات (PCR) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلّم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ،اليوم ، جهاز فحص الفيروسات الـ (PCR) مع ملحقاته لفحص فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك ،أن الجهاز سيساهم في تسهيل وسرعة اكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد بدلاً عن إرسال العينات إلى خارج المحافظة..مثمناً جهود السلطة المحلية في دعم القطاع الصحي بمختلف مديريات المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشار مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف ،الى أن رفد المستشفى بجهاز فحص الفيروسات (PCR)يشكل نقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة..مشيداً بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية لتطوير مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.
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