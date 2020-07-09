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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 09/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للمليشيا في مديرية خب والشعف بالمحافظة.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف
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