شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 09/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للمليشيا في مديرية خب والشعف بالمحافظة. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف

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