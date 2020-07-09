وكيل محافظة مأرب يدشن حملة رش لمكافحة الجراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم، حملة رش بالمبيدات لمكافحة الجراد المنتشر في مزارع المواطنين في المحافظة، والتي ينفذها مكتب الزراعة والري بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



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وخلال التدشين ،استمع الوكيل مفتاح ، من مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس سيف الولص والمختصين الى شرح عن حملة المكافحة التي تستمر عشرين يوما، وتشمل ست مديريات هي " مأرب الوادي، صرواح، حريب، رغوان، مدغل، والجوبة"، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

واشار المهندس الولص الى ان الجراد في تكاثر مستمر وسريع وهناك أطوار مختلفة له في ظل توافر البيئة المناسبة لتكاثره والتي تهدد الامن الغذائي في المحافظة..لافتاً الى ان عملية المكافحة تحتاج الى امكانات كبيرة لا يمتلكها مكتب الزراعة في ظل غياب تام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)التابعة للأمم المتحدة.

وشدد الوكيل مفتاح ، على ضرورة مضاعفة الجهود وتشابكها في مواجهة هذه الجائحة الزراعية ومكافحتها..مؤكداً استعداد السلطة المحلية تقديم كل ما بوسعها من دعم.. داعيا منظمة الفاو الى القيام بواجبها ومسؤولياتها في التدخل العاجل لمواجهة الجراد المنتشر في محافظة مأرب التي تعد احدى سلات اليمن الغذائية..مثمنا المساعدات التي قدمها الصليب الاحمر الدولي لمكتب الزراعة من معدات تساعد بقدر الامكان في مكافحة الجراد الذي يحتاج الى تضافر امكانيات وطنية ودولية.