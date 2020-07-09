تعز.. اللجنة الامنية تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع العسكرية والامنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة نبيل شمسان، لمناقشة عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية.



واقر الاجتماع بحضور قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وقادة الألوية العسكرية ، تشكيل لجان لمراجعة الخطط المقدمة من وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري ،وقائد المحور ومدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي وتحديد أدوار ومهام الأجهزة الامنية والعسكرية وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المقررة ،بحيث يتم تقديمها خلال اجتماعات اللجنة الأمنية القادمة لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

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وأكد الاجتماع على ان يتم اعداد الخطط المقدمة وتحديد احتياجات الجيش الوطني ووضع الجبهات ومتطلبات تنفيذ الخطط وفقاً للإمكانيات المتاحة.

واستمعت اللجنة ، إلى تقارير اللجنة المكلفة بمعالجة الأوضاع بمركز مديرية الشمايتين ومناقشة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة ، كما ناقشت أوضاع الجبهات القتالية في المدينة وريفها، والاحتياجات اللازمة.