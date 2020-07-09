تقدم كبير لقوات الجيش الوطني في نهم شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

نجحت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، الخميس، في تحرير مناطق واسعة في جبهة نهم و مفرق الجوف، شرق العاصمة صنعاء.



وشنت قوات الجيش الوطني، هجوما نوعيا، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مفرق الجوف وجيهة نهم شرق صنعاء، وكبدت الانقلابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وذكر الجيش الوطني، في بيان صحفي، أن الهجوم أسفر عن تحرير مناطق واسعة من أيدي المليشيا الحوثية، واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

كما أسفرت المعارك سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، وفقا للبيان.

وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية المعارك على الأرض، واستهدفت بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والدوريات القتالية كانت محمّلة بالأفراد.