شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. مليشيا الحوثي تختطف 3 مواطنين في رداع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

قالت مصادر محلية إن عناصر مليشيا الحوثي في إحدى نقاطها على مداخل مدينة رداع، اعتقلت، أمس، ثلاثة مواطنين يعملون في مزارع القات برداع.

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وأوضحت المصادر، أن المواطنين ينتمون إلى عزلة يعر بمديرية عنس في محافظة ذمار، حيث اعتقلتهم المليشيات أثناء عودتهم للعمل في مزارع القات برداع، بعد إجازة خمسة أيام قضوها في قراهم.

ولفت المصادر إلى أن المليشيات وجهت تهماً للمواطنين الثلاثة بمحاولة الالتحاق في صفوف قوات الجيش التي تشارك في قتال المليشيات شرقي اليمن