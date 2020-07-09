اخبار الخليج / اخبار اليمن

الفنانة الاماراتية " احلام" في يوم زفافها وبصور نادرة.. شاهدوا كيف بدت ( صور)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الاماراتية " احلام" في يوم زفافها وبصور نادرة.. شاهدوا كيف بدت ( صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة صور من زفاف الفنانة ​أحلام​ وبطل الرالي القطري ​مبارك الهاجري​ اللذان دخلا القفص الذهبي في 2003 اي منذ 17 عاماً .

   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الا وأن هذه الصور كانت احلام قد نشرتها منذ سنوات بعد أن اخفت تفاصيل حياتها الزوجية خصوصاً في ما يتعلّق بيوم زفافها ، لسنوات طويلة. ورأى محبو الفنانة الاماراتية أنها بدت كالأميرات في ذلك اليوم.

وكانت خضعت أحلام مؤخرا لجلسة تصوير إرتدت فيها فستاناً طويلاً باللون البرتقالي راقٍ للغاية، ولاقَ بها الى حد كبير، ونشرت بعض الصور منها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

2888241_1508657881.jpg

3431758_1508657965.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة الاماراتية " احلام" في يوم زفافها وبصور نادرة.. شاهدوا كيف بدت ( صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا