شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الاماراتية " احلام" في يوم زفافها وبصور نادرة.. شاهدوا كيف بدت ( صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة صور من زفاف الفنانة أحلام وبطل الرالي القطري مبارك الهاجري اللذان دخلا القفص الذهبي في 2003 اي منذ 17 عاماً .
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الا وأن هذه الصور كانت احلام قد نشرتها منذ سنوات بعد أن اخفت تفاصيل حياتها الزوجية خصوصاً في ما يتعلّق بيوم زفافها ، لسنوات طويلة. ورأى محبو الفنانة الاماراتية أنها بدت كالأميرات في ذلك اليوم.
وكانت خضعت أحلام مؤخرا لجلسة تصوير إرتدت فيها فستاناً طويلاً باللون البرتقالي راقٍ للغاية، ولاقَ بها الى حد كبير، ونشرت بعض الصور منها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
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