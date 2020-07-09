شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قوات صنعاء تسيطر على المدخل الرئيسي لمدينة مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقّقت قواتُ صنعاء، إنجازاتٍ عسكريةً كبيرةً في المعارك التي تشهدها ضواحي مدينة مأرب الغربية.

وقالت مصادرُ محلية في مأرب: إن قوات صنعاء تخوضُ معاركَ شرسة، بالقرب من المناطق المحيطة بالخط الدولي الرابط بين محافظة مأرب والعاصمة صنعاء، أحد أهم المداخل الرئيسية لمدينة مأرب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكدت المصادرُ أن قوات صنعاء تمكنت من السيطرة على ما تبقى من أطراف وادي حلحلان ومنطقة المية، جنوب شرق منطقة الجفرة، الأمر الذي مكنها من السيطرة الكاملة على الطريق الدولي لمدينة مأرب باتجاه مفرق الجوف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات صنعاء حققت تقدماً كبيراً باتجاه مواقع قوات التحالف جنوب شرق الجفرة، وبدأت بالتقدم باتجاه مواقع قوات التحالف المتبقية بالقرب من معسكر ماس بمديرية الجدعان، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وكشفت المصادر بأن مستشفيات مدينة مأرب امتلأت بجرحى وجثث قتلى مسلحي التحالف، بينهم قيادات بارزة.

