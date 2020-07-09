شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة عربية شهيرة تعلن اعتزالها وتصرح: ندمانة وأتمنى حذف جميع أفلامي التي أظهر فيها بدون حجاب.. شاهد من تكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل ناشطون على موقع التواصل تويتر بشكل كبير مع تغريدة نسبت للفنانة المصرية المعروفة حنان ترك، تمنت فيها لو تم حذف جميع أفلامها القديمة التي تظهر فيها بدون حجاب.

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الحساب الغير موثق باسم حنان ترك ولكنه يحظى بعدد كبير من المتابعين كتب ما نصه:”كم تمنيت لو حذفوا جميع افلامي كنت فيها بلا حجاب⁦!”

وتسببت التغريدة بجدل واسع ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين عبروا عن تضامنهم مع حنان.

كم تمنيت لو حذفوا جميع افلامي كنت فيها بلا حجاب⁦ ! pic.twitter.com/rKAtwt5gbd — Hanan Turk (@7ananTurk) https://twitter.com/7ananTurk/status/1252006176407027712?ref_src=twsrc%5Etfw

آخرون قالوا إنهم أصيبوا بالحيرة، مع وجود أكثر من حساب للفنانة المصرية عبر “تويتر”.

وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل من حنان ترك حول ما جاء في الصفحة وهل تخصها أم لا، ومع ذلك تتحدث كثيراً عنها وعن حياتها.

يشار إلى أن حنان ترك ابتعدت عن التمثيل منذ عام 2012 بعد بطولة مسلسل “الأخت تريزا”، لتتفرغ لعائلتها منذ ذلك التاريخ وتكتفي بمشاركات إنسانية في بعض المناسبات وكانت تحرص على نشر صورها عبر انستقرام.