شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتذكرون الفنانة "نورمان اسعد" بطلة مسلسل يوميات "جميل وهناء" لن تصدق كيف اصبح شكلها اليوم .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتھرت الممثلة السورية المعتزلة، نورمان أسعد، في الوطن العربي من خلال مسلسل ”جمیل وھنا“ إضافة إلى مشاركتھا في مسلسل ”7 نجوم“ وغیرھا من الأعمال التي ترسخت في عقل المشاھد.

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وفي يوم قررت الإعتزال، وترك العمل وكانت في قمة النجومیة، وابتعدت عن كل شيء لتتفرغ لحیاتھا الشخصیة.

نورمان أسعد أيضا لیست متواجدة على السوشیال میديا، وبعیدة كل البعد عن ھذا العالم المليء بالسیئات، ولم تلحق زمیلتھا النجمات السوريات .