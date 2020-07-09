- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتذكرون الفنانة "نورمان اسعد" بطلة مسلسل يوميات "جميل وهناء" لن تصدق كيف اصبح شكلها اليوم .. صور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشتھرت الممثلة السورية المعتزلة، نورمان أسعد، في الوطن العربي من خلال مسلسل ”جمیل وھنا“ إضافة إلى مشاركتھا في مسلسل ”7 نجوم“ وغیرھا من الأعمال التي ترسخت في عقل المشاھد.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وفي يوم قررت الإعتزال، وترك العمل وكانت في قمة النجومیة، وابتعدت عن كل شيء لتتفرغ لحیاتھا الشخصیة.
نورمان أسعد أيضا لیست متواجدة على السوشیال میديا، وبعیدة كل البعد عن ھذا العالم المليء بالسیئات، ولم تلحق زمیلتھا النجمات السوريات .
كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون الفنانة "نورمان اسعد" بطلة مسلسل يوميات "جميل وهناء" لن تصدق كيف اصبح شكلها اليوم .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.