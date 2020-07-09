شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مغترب سمع رئيسه في العمل يشتم ويسب والدته فجن جنونه وانتقم منه بطريقة مروعة ومخيفة .. لن تصدق ماذا فعل المغترب بعد قتل رئيسه بطريقة وحشية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٣ مساءً (الخليج 365)

في واقعة صادمة أقدم عامل في مدينة دبي بالإمارات على قتل رئيسه في العمل بطريقة بشعة لسبب غريب.

وذكرت صحيفة ’’الإمارات اليوم‘‘ أن عامل آسيوي يبلغ من العمر 22 عامًا شرع في قتل مشرفه في العمل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بحجة أنه يُمسك بأذنه اثناء العمل. وقال المتهم في التحقيقات إنه قرر الاعتداء على المجني عليه فتوجه إلى المخزن في البناية ودخل إلى الشقة عن طريق النافذة ، وضربه مباشرة على رأسه، فاستيقظ وحاول منعه ، لكنه ضربه مرة اخرى ، ما أدى إلى سقوطه فاستمر في ضربه على رأسه.

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شاب مغترب سمع رئيسه في العمل يشتم ويسب والدته فجن جنونه وانتقم منه بطريقة مروعة ومخيفة .. لن تصدق ماذا فعل المغترب بعد قتل رئيسه بطريقة وحشية

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ولم يكتفِ الجاني بذلك ، بل جلس بجانب المجني عليه في الغرفة قرابة خمس دقائق يسمع أنينه ، ثم شعر أن أحداً بالخارج، فهرب من النافذة، مُقرًا بأنه كان يقصد قتله.

وبسؤاله عن الدافع للجريمة ، أفاد بأن المجني عليه كان يسيء معاملته بصورة دائمة ويمسكه من أذنه، وبتاريخ الواقعة سبّ والدته فقرر الاعتداء عليه.

وفي أثناء ذلك تدخل حارس العمارة الذي سمع صوت وآهات المجني عليه، فطلب من أصدقائه بشقة أخرى مساعدته في الدخول إلى الشقة ، وحاول اثنان منهما مساعدته ، لكن كان الباب مغلقاً ، فتوجهوا إلى النافذة وشاهدوا الجاني يجري ويرمي قضيباً حديديًا فاستدعى الشرطة.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى راشد ، حيث خضع لتدخل طبي أنقذه من موت شبه محقق ، وتخلف عن الاعتداء عاهة مستديمة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت القضية بتهمة الشروع في جريمة قتل مش عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.