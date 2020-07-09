مديرية حوف بالمهرة تتسلم شحنة من المساعدات الطبية بدعم عماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلمت السلطة المحلية بمديرية حوف محافظة المهرة، اليوم، شحنة جديدة من المساعدات الطبية، مقدمة من الحكومة العمانية عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

Advertisements وتحتوي الدفعة ،على أدوية ومستلزمات طبية لدعم مستشفى حوف الريفي. وثمن مدير عام مديرية حوف حاتم مكي ، الجهود التي تبذلها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وماتقدمه من دعم للمحافظة في مختلف المجالات.

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