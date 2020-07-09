شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة توزيع الكمامات القماشية المجانية للمواطنين بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،اليوم ، بمدينة سيئون ،حملة توزيع الكمامات القماشية المجانية للمواطنين.



وتهدف الحملة ، الى نشر الوعي بين أوساط المجتمعات المحلية بضرورة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بمرض كورونا من خلال توزيع أكثر من 8 آلاف كمامة أنتجتها أكثر من 130 امرأة بمحافظة حضرموت في منازلهن بإشراف مدربات محترفات.

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