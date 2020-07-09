شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مركز سيتي مول للتسوق بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، بمدينة سيئون مركز سيتي مول للتسوق التابع للمستثمر فهمي أحمد فلهوم، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأعرب الوكيل الكثيري عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في كسر الاحتكار للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية وتخفيف الاعباء على المواطنين بتوفير السلع بأسعار منافسة ..مؤكدا ان السلطة المحلية ترحب بكافة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتقديم لهم كافة التسهيلات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مركز سيتي مول للتسوق بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.