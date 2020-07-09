شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تفارق الحياة بعد ان لحست يدها قطة..والاطباء يكشفون السبب الصادم وراء ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام أسترالية، إن سيدة متقاعدة فارقت الحياة بعد أن لحست يدها قطة منزلية.

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وفي التفاصيل قال أطباء مسعفون في مدينة ملبورن، إنهم عثروا على المصابة وهي فاقدة الوعي وعلى يدها سحجة صغيرة وآثار لعاب القطة.

وأضافوا أن بكتيريا موجودة في اللعاب تسببت للمرأة بالتهاب سحايا بكتيري المنشأ، مما أدخلها في غيبوبة امتدت لتسعة أيام قبل أن تفارق الحياة مساء الاثنين.