شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تفارق الحياة بعد ان لحست يدها قطة..والاطباء يكشفون السبب الصادم وراء ذلك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام أسترالية، إن سيدة متقاعدة فارقت الحياة بعد أن لحست يدها قطة منزلية.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وفي التفاصيل قال أطباء مسعفون في مدينة ملبورن، إنهم عثروا على المصابة وهي فاقدة الوعي وعلى يدها سحجة صغيرة وآثار لعاب القطة.
وأضافوا أن بكتيريا موجودة في اللعاب تسببت للمرأة بالتهاب سحايا بكتيري المنشأ، مما أدخلها في غيبوبة امتدت لتسعة أيام قبل أن تفارق الحياة مساء الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تفارق الحياة بعد ان لحست يدها قطة..والاطباء يكشفون السبب الصادم وراء ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.