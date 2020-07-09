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سيدة تفارق الحياة بعد ان لحست يدها قطة..والاطباء يكشفون السبب الصادم وراء ذلك

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عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام أسترالية، إن سيدة متقاعدة فارقت الحياة بعد أن لحست يدها قطة منزلية.

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 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وفي التفاصيل قال أطباء مسعفون في مدينة ملبورن، إنهم عثروا على المصابة وهي فاقدة الوعي وعلى يدها سحجة صغيرة وآثار لعاب القطة.

وأضافوا أن بكتيريا موجودة في اللعاب تسببت للمرأة بالتهاب سحايا بكتيري المنشأ، مما أدخلها في غيبوبة امتدت لتسعة أيام قبل أن تفارق الحياة مساء الاثنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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