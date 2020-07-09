شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيريطلقه رئيس هذه الدولة بعدم مضاجعة النساء او تقبيلهن ومن يفعل فسيكون هذا مصيره؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، مواطنيه من خطر مضاجعة وخاصة تقبيل نساء غير زوجاتهم، مشيرًا بان عليهم أن يستحملوا شهرًا واحدًا دون فعل هذا الأمر.

وقال لوكاشينكو، خلال زيارته إلى معهد الهندسة الميكانيكية، :”إن كنتم تقبلون أحدا فاستمروا في تقبيله، لكن لا تحاول تقبيل نساء أخريات إن كنت رجلا، هذا ليس جيد شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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قال لوكاشينكو خلال اجتماع رسمي “لن يموت أحد بفيروس كورونا في بلادنا. أصرح بذلك على الملأ”.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في بيلاروسيا، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18350 مصابا. وتوفي نحو 107 مرض

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وأضاف الرئيس: “لا تحاولوا الاقتراب من نساء لا تعرفوهن، تحملوا شهرا واحدا”.

كما أشار لوكاشينكو إلى ضرورة استنشاق الهواء النظيف حيث قال: “عليكم الخروج للمشي وركوب الدراجات لتعمل الرئتين فهذا مرض الرئتين، أما إن بقيتم جالسون في المنزل بكسل ورئيتيكم لا تعملان فكيف تقدرون أن تكونوا في صحة جيدة”.