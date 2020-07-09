عـــــاجل: من ضمنها منفذ الوديعة _الجوازات السعودية تصدر توضيح هام _ بخصوص حركة المسافرين عبرالمنافذ البرية

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين عن إمكانية الخروج عبر منفذ الوديعة.
وقال الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية». شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأوضحت الجوازات السعودية أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة للوافدين في وقت قريب.
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