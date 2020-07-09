شكرا لقرائتكم خبر عن بعدغياب 25عاما شاهدو كيف اصبح شكل الفنانه "واحة الراهب" التي ادت دور "زوينة" في مسلسل "جواهر"..لن تصدق كيف بدت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة حديثة للفنانة السورية واحة الراهب التي أدت دورها الشهير بشخصية ” زوينة ” في مسلسل ” جواهر ” قبل نحو 25 عاما . ووفقا للصورة المتداولة فقد ظهرت الفنانة السورية إلى جانب ابنتها الشابة ، وتفاعل عدد من المتابعين مع الصورة حيث علق البعض أن ابنتها تشبه والدتها إلى حد كبير فيما أشار آخرون إلى أنه لا يوجد أي ملامح مشتركة بينهما. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements فيما ركزت بعض التعليقات على الحسابات على درجة التغيير الذي طرأ على شكل الفنانة بعد مرور أكثر من 25 عاماً على ظهورها في مسلسل “جواهر” الشهير بالرغم من ظهورها في أعمال فنية أخرى خلال الأعوام الماضية.

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