شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن .. إختفاء الرئيس في ضروف غامضة وشرطة العاصمة تبحث عنه ... "تفاصيل طارئة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الشرطة في كوريا الجنوبية يوم الخميس إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سول بعد أن أبلغت ابنته عن اختفائه.

وبحسب وكالة رويترز " قالت شرطة العاصمة إن أفرادها يبحثون عن بارك وون-سون في منطقة سونج بوك دونج في شمالي سول حيث التقطت إشارة هاتفه للمرة الأخيرة.

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وأضافت الشرطة أن ابنته أبلغت عن اختفائه الساعة 5:17 مساء الخميس (0817 بتوقيت جرينتش) وقالت إن هاتفه مغلق.

وينظر إلى بارك، الذي يرأس بلدية سول منذ عام 2011، على أنه مرشح رئاسي محتمل لليبراليين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.