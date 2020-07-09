شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن .. إختفاء الرئيس في ضروف غامضة وشرطة العاصمة تبحث عنه ... "تفاصيل طارئة " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت الشرطة في كوريا الجنوبية يوم الخميس إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سول بعد أن أبلغت ابنته عن اختفائه.
وبحسب وكالة رويترز " قالت شرطة العاصمة إن أفرادها يبحثون عن بارك وون-سون في منطقة سونج بوك دونج في شمالي سول حيث التقطت إشارة هاتفه للمرة الأخيرة.
وأضافت الشرطة أن ابنته أبلغت عن اختفائه الساعة 5:17 مساء الخميس (0817 بتوقيت جرينتش) وقالت إن هاتفه مغلق.
وينظر إلى بارك، الذي يرأس بلدية سول منذ عام 2011، على أنه مرشح رئاسي محتمل لليبراليين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن .. إختفاء الرئيس في ضروف غامضة وشرطة العاصمة تبحث عنه ... "تفاصيل طارئة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.