حذرت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، الاربعاء، من تهميش حضرموت في أي مشاورات أو تسوية للحل النهائي في اليمن.



وأكدت المرجعية، على موقفها الثابت تجاه المحافظة، في الشراكة وأنها ليست تابعة أو ملحق لاحد.



وطالبت أن يكون رئيس الوزراء في الحكومة التي يجري التباحث بشأنها في الرياض، من أبناء المحافظة، داعية أن تكون حقوق حضرموت متوافقة مع حقها كإقليم مستقل وفق مخرجات الحوار الوطني.



وجددت القبائل تأكيد موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي ومع أشقائنا في التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته.



ومنذ أسابيع ترعى السعودية مفاوضات بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من أجل التوصل لتشكيل حكومة جديدة وفق اتفاق الرياض.



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كانت هذه تفاصيل خبر قبائل حضرموت تحذر الشرعية من تهميشها وتطالب بمنصب رئيس الحكومة في التشكيل القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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