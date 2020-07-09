أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 9 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

قائد عسكري لــ"الخليج 365": الحكومة مختطفة من حزب الاصلاح .. ولن تحل القضية إلا بهذا الأمر https://www.elyamnelaraby.com/489367/ إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/489369/ إصابة بالغة لعاقل حارة برصاص مسلح بمدينة إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/489372/ الأرصاد: حالة عدم إستقرار مستمرة في الطقس تؤثر على أجزاء متفرقة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/489378/ مقتل امرأة وجرح أربع أخريات بينهن طفلة بعمليات قنّص للحوثيين بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/489390/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/489373/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/489374/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم https://www.elyamnelaraby.com/489357/ أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/489358/

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