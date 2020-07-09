شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. رسالة مؤثرة من خمسيني قبل انتحاره لن تصدق ماجاء فيها .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت قضية انتحار رجل خمسيني في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية، اليوم الجمعة، الشارع اللبناني، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور ​انتحار​ الرجل بالقرب من أحد المقاهي في منطقة الحمرا في ​بيروت​، حيث لفتت وسائل إعلام لبنانية إلى أنه أطلق النار في فمه، تاركا رسالة مؤلفة من سجله العدلي، حيث كتب عليه: “لا حكم عليه”، مضيفا بخط يده: “أنا مش كافر بس الجوع كافر”. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، لم يسبق لها مثيل في تاريخه المعاصر، حيث هوى سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، واضطرت شركات عدة إلى إغلاق أبوابها وتسريح العمال. محتوى ذو صلة

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