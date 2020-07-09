شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل: اعلان عسكري ورد قبل قليل على قناة المسيرة الحوثية..شاهد ماجاء فيه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، في اليمن، أن جميع أهدافها عسكرية أو ذات طبيعة عسكرية أو لها علاقة بالجانب العسكري، داعية المواطنين والمقيمين في السعودية للابتعاد عنها.
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وقال متحدث باسم الجماعة في كلمة متلفزة "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن الأهداف".
وأضاف أن "المسيرات اليمنية وكذلك الصواريخ تتجه إلى أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقاً، ولا يضر المدنيين إلا صواريخ العدوان الاعتراضية التي تسقط عليهم"، موضحا أن "القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين" بحسب تعبيره.
وتابع "نجحنا بعون الله بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا، ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن توقف عملياتنا العسكرية المشروعة".
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