شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنفيذه لمخطط صديقه باغتصاب زوجته وقتلها .. الشاب "حسين" يواجه مصيره المدمر..وهذا هو عقابه الذي استحقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حظى هاشتاق #اعدام_حسين الذي تم إطلاقه عبر تويتر بتفاعل واسع بين السعوديين حتى صعد إلى الوسوم الأكثر تداولًا ومنه إلى الترند السعودي، بينما حدث لبس لدى بعض المغردين ودخل على الخط اسم الرئيس العراقي الذي تم إعدامه قبل سنوات عديدة صدام حسين وصعد إلى التريند أيضًا تحت هاشتاق #صدام_حسين وسط تفاعل كبير.

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وبالعودة إلى تفاصيل القصة بحسب ما ذكرها مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن وسم #اعدام_حسين يعود إلى شاب عراقي الجنسية يُدعى حسين أحمد الشحات ويبلغ من العمر 24 عامًا، قام بالتخطيط لاغتصاب زوجته إيمان عادل حسين البالغة من العمر 21 عامًا من قبل عامل لديه بمحل ملابس في مصر ثم قتلها بعد مرور نحو 15 شهرًا على زواجهما، وذلك بهدف الزواج من فتاة أخرى.

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وبحسب ما روى أصدقاء إيمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجريمة هزّت الرأي العام في مصر بسبب ما نسجه زوجها حسين من خطة للتخلص منها دون خسائر مادية، حيث قال المتابعون إن الزوج “عينه زايغة” وتعرف على أخرى وأراد الزواج منها، فقال لزوجته إنه يريد الزواج عليها فطلبت منه الطلاق ومنحها حقوقها.

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ورفض الزوج الذي يمتلك محل ملابس، بعد جلوسه مع أسرة زوجته منحها حقوقها كما رفض الأهل زواجه بأخرى على ابنتهم، بينما لم يراع الزوج أن زوجته الراحلة كانت تدرس في الفقرة الثالثة بكلية العلوم في جامعة المنصورة ولديهما طفل لم يتجاوز عمره الـ8 أشهر، وبالتالي ما كان منه إلا أن اتفق مع أحد العاملين لديه في المحل ويدعى أحمد رضا على وسيلة أخرى للتخلص من زوجته.

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الخطة كانت مدبرة كما رواها حسين أحمد الشحات بأن يرتدي أحمد رضا “العامل” نقابًا ويذهب إلى منزله طالبًا مساعدة مالية من الزوجة، ثم يقوم أحمد رضا باغتصاب زوجته بعد دخوله الشقة ثم يأتي الزوج وكأنه اكتشف خيانة زوجته وبالتالي يقوم بقتلها بعد تصويرها برفقة العامل لديه على أن تُسجل “جريمة شرف” ويهرب من حقوقها الزوجية.

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وذهب العامل بالفعل إلى منزل حسين وقتل زوجته بعدما قاومته عند اغتصابها، إلا أنه وبحسب رواية المقربين من إيمان الزوجة الراحلة فإنه قتلها عندما قاومته ثم اغتصبها وهي متوفاة وفرّ هاربًا خوفًا من اتهامه بالزنا مع الضحية ومواجهة عقوبة الحبس.

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وقابل العامل أحمد رضا زوج المجني عليها حسين وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم الزوج بإبلاغ الشرطة بالعثور على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية، وبالفعل وصل بلاغ إلى قسم شرطة في مدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية محل سكن الزوج بعثوره على زوجته مقتولة داخل منزلهما في ظروف غامضة