الأرصاد: حالة عدم إستقرار مستمرة في الطقس تؤثر على أجزاء متفرقة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، "لاتزال حالة عدم إستقرار في الطقس تؤثر على اجزاء متفرقة من مناطق بلادنا الوسطى والغربية خاصة على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية وكذلك اجزاء من المناطق الساحلية و الصحراوية".



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وأضاف المركز، "حيث يتوقع استمرار هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة وذلك على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وقد تمتد شرقاً الى اجزاء من الهضاب الداخلية وغرباً الى اجزاء من السواحل الغربية والمناطق الجبلية لسهل تهامه خلال فترتي الظهيرة والمساء ، كما تتشكل قطع من السحب الركامية الممطرة على اجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال ساعات الليل والصباح الباكر".

وتابع "كما يتوقع استمرار الرياح الموسمية الشديدة السرعة حول أرخبيل سقطر ى وعلى السواحل الجنوبية و الشرقية و غرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب واضطراب البحر هناك.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار و ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية، الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الأنخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الأنهيارات الصخرية والطينية، مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية و الشرقية و غرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.