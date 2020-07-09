إصابة بالغة لعاقل حارة برصاص مسلح بمدينة إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 إب - الخليج 365 أصيب عاقل حارة برصاص مسلح بمدينة إب وسط اليمن، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقال سكان محليون إن عاقل حارة الذهوب "وليد حمود الحاج" أثناء قيامه بترميم منزله الواقع على خط شارع صنعاء القديم بمدينة إب. Advertisements السكان أكدوا أن مسلح يدعى "الجعدي" قدم إلى حارة "الذهوب" على متن دراجة نارية، ووصل إلى أمام منزل عاقل الحارة وأستهدفه بالرصاص الحي ليسقط مضرجا بدمائه، فيما لاذ الجاني بالفرار. مصادر طبية تحدثت عن إصابة بالغة لعاقل حارة "الذهوب" وقيام الأطباء بتنفيذ ثلاث عمليات جراحية لإنقاذه من مخاطر الإصابة البالغة. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم واقلتل بشكل يومي

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