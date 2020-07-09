إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة،من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري أن إبطال القوات المشتركة شاهدوا الطائرة تحلق فوق مواقعهم، حيث قاموا باستهداف الطائرة الحوثية بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها بنجاح. وتواصل القوات المشتركة إسقاط الطائرات الحوثية المسيرة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة، يأتي ذلك في إطار تصعيد المليشيات الحوثية الخطيرة للهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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