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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تستهدف مواطنا على متن دراجته بصاروخ حراري بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي المواطن علي مرشد فليفل وهو على متن دراجته بصاروخ حراري في طريق حيس الخوخة بمحافظة الحديدة.
وأدى استهداف مليشيات الحوثي إلى استشهاد المواطن علي مرشد فليفل وإحراق دراجته النارية أثناء مروره في طريق حيس الخوخة.
وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الابرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة .
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