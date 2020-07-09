مليشيات الحوثي تستهدف مواطنا على متن دراجته بصاروخ حراري بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي المواطن علي مرشد فليفل وهو على متن دراجته بصاروخ حراري في طريق حيس الخوخة بمحافظة الحديدة.

Advertisements وأدى استهداف مليشيات الحوثي إلى استشهاد المواطن علي مرشد فليفل وإحراق دراجته النارية أثناء مروره في طريق حيس الخوخة. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الابرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة .

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