شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رسمي يكشف السبب الرئيسي في انخفاض عدد مصابين كورونا باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المتحدثة الرسمية باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا، الدكتورة إشراق السباعي، عن السبب الرئيسي في انخفاض أعداد المصابين بالوباء خلال الفترة الماضية.

وحذرت إشراق السباعي، من أن الفيروس متفشٍ في البلاد، مؤكدة على أن مراكز العزل الصحي في العاصمة عدن، ما زالت مفتوحة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأرجعت تراجع أعداد المصابين بالفيروس في الفترة الماضية، إلى عدم توفر المسحات اللازمة لإجراء فحوصات (بي سي آر) لحالات الاشتباه.



ونبهت في تصريحات صحفية إلى أن عدد المصابين في تزايد، مشيرة إلى أن المحاجر الصحية تواصل أداء مهامها.

ولفتت إلى اعتزام منظمة أطباء بلا حدود، التي تتولى إدارة محجر الأمل، ستغير نشاطه من العلاج المباشر إلى مركز فرز مؤقتا.