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مصدر رسمي يكشف السبب الرئيسي في انخفاض عدد مصابين كورونا باليمن

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت المتحدثة الرسمية باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا، الدكتورة إشراق السباعي، عن السبب الرئيسي في انخفاض أعداد المصابين بالوباء خلال الفترة الماضية.

وحذرت إشراق السباعي، من أن الفيروس متفشٍ في البلاد، مؤكدة على أن مراكز العزل الصحي في العاصمة عدن، ما زالت مفتوحة.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأرجعت تراجع أعداد المصابين بالفيروس في الفترة الماضية، إلى عدم توفر المسحات اللازمة لإجراء فحوصات (بي سي آر) لحالات الاشتباه.


ونبهت في تصريحات صحفية إلى أن عدد المصابين في تزايد، مشيرة إلى أن المحاجر الصحية تواصل أداء مهامها.

 

ولفتت إلى اعتزام منظمة أطباء بلا حدود، التي تتولى إدارة محجر الأمل، ستغير نشاطه من العلاج المباشر إلى مركز فرز مؤقتا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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