شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حظك من عالم الابراج ليوم الخميس 9 يوليو 2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعرف واعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 8 يوليو / تموز 2020:

الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،قد لا يحالفك الحظ في يوم مثل هذا، تشعر أن الجميع يستمتعون بحياتهم إلا أنت. عليك أن تدرك شيئا مهما جدا اليوم وهو أنه لا يوجد شخص على كوكبنا هذا يعيش حياة سعيدة خالية من أي مشاكل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،تعلم إدارة أولوياتك بشكل أفضل. لا تضع الأشياء غير المهمة مع الأمور التي لا تحتمل التأجيل. ستنجز أعمالا جميلة تفخر بها و تكون محط أنظار المسؤولين عنك.

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لا تتصرف اليوم كما يفعل الآخرون. يجب أن يكون لك رأي وشخصية مستقلة. تصرفاتك العقلانية ستجعلك بمنأى عن أي مشكلة أو مواجهة عنيفة مع الآخرين.

السرطان 21 حزيران – 22

عزيزي برج السرطان،خطواتك الإيجابية تعزز وضعك العاطفي اليوم. كن مستعدا للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقا وهدوءا ممّا تتوقع اليوم. إذا كنت عاجزا عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولاستنشاق الهواء النقي في مكان مفتوح.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،حاول أن تجعل عقلك يتفق مع مشاعرك وعواطفك. إذا شعرت بضغط أو صداع في رأسك، عليك أن تأخذ فسحة من الوقت للراحة وقم بعمل أي نشاط بدني لتنظيم النفس ونبضات القلب.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الأجواء اليوم لا تسمح لك بالمرح أو الضحك لذلك يجب أن تضع في الحسبان أن تكون صارما في تعاملك مع الآخرين. تعامل مع كل شيء بطريقة واقعية. امكث في منزلك لانجاز مهامك السهلة والبسيطة.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،ربما تكون اليوم بحالة جيدة، ولكن احذر من المواقف التي قد تجعلك مرتبكا ومتوترا. احذر من إخبار أحد الأشخاص بمعلومات خاطئة أو غير مفهومة. ربما ينفعل الآخرون بسبب تصرفاتك ويتوعدونك.

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، فلا تخجل من ذلك، واستقبل العالم بترحاب. سوف تلتقي بأشخاص جدد يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى.

القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تنهال عليك العروض والفرص المهمة فاستغلها لتثبت مكانتك في العمل. يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات. استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تتوتر اليوم علاقتك العاطفية وتهتم بمناقشة الحبيب في المشاكل التي تواجهك لإيجاد حلول لها. ننصحك اليوم بأن تتخذ قرارات حاسمة بشأن علاقتكما ولا داع لتجربة بعض الحلول لأن تجاربك سيكون مصيرها الفشل.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تنمو علاقات رومانسية جديدة من خلال نشاط جماعي متعلق بأحداث رياضية. كن حذرا بشأن الزملاء الذين لا يدركون أفضل اهتماماتك. ستكون متقلب المزاج وسيئ التصرف فيما يتعلق بأمور تخص الحبيب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تتخلص بمهارة من لعبة التنافس التي تجري من حولك في إطار العمل، وتؤمّن مصالحك الشخصية حتى لو جاءت على حساب مصالح الآخرين مما يتسبب بابتعاد الزملاء عنك.