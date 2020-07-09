عـــــاجل : مصدر أمني يكشف عن سبب الانفجار العنيف الذي هز مأرب قبل قليل (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح مصدر أمني في محافظة مأرب شرق البلاد عن أسباب الانفجار الذي هز المحافظة. وقال المصدر ان سبب الانفجار لمقذوف مدفعي أطلقته جماعة الحوثيين على المحافظة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار المعلومات الأولية تقول ان المقذوف سقط في منزل غير مأهولة بالسكان. وأفاد أيضا أن هذا الانفجار يأتي بعد ساعات من سقوط صاروخ في المحافظة أدى إلى ٤ اصابات من المواطنين .

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