شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: اذكى رئيس عربي " صنفه الغرب و وصفوه بـ "الداهية الكبرى" لن تصدق من يكون!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تساءلت يوما من هو أذكى رئيس عربي ؟ من هو الرئيس العربي الذي وصفه العالم بالرجل المتمتع بالذكاء الكافي لقيادة نفسه قبل بلاده ، هل تساءلت عن هوية الرئيس الأكثر دهاء ، تعرف معنا بالتفاصيل عن هويته و سبب وصفه بالذكي حسب الغرب .

عبد الله صالح كان فقيراً في طفولته …. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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بداية عبد الله صالح كانت مثيرة للغاية فقد كان من عائلة فقيرة للغاية ترعى الغنم ، لكنه سرعـان ما تحرك و أصبح ذو نفوذ كبيرة في البلاد لحين تربعه على كرسي الرئاسة الذي حكمه لسنين طويلة … يعتبر علي عبد الله صالح الرئيس العربي الأكثر فقراً سابقاً و قد تحول الأن لأغنى أغنياء العالم و ثورته في الصدارة مع معمر القذافي الرئيس الليبي السابق..

كيف استطاع علي عبد الله صالح إخفاء ممتلكاته في اليمن طيلة فترة رئاسته و بناء ثروة هائلة ؟

كان يمتلك علي عبد الله صالح باليمن شركات عديدة ترأست مشاريع النفط و العقار باليمن و كانت بأسماء مجهولة لكنها تعود لملكيته في الأول و الأخيـر ، يعتبر علي عبد الله صالح من العاشقين لمشاريع العقار ، فقد توسعت ممتلكاته العقارية على المستوى العالمي و شملت أراضي بالمملكة العربية المتحدة ” الإمارات ” بالإضافة لفندق خمس نجوم هناك ، كما أنه يمتلك أراضي بالعاصمة الفرنسية باريس و مدن أوروبية و أمريكية و في مدن عربية….

استغل مكانته كرئيس في اليمن ليمنح كل شركاته الحق في العمل على مشاريع كبيرة عادت له بالأرباح الكبيرة للغاية.

علي عبدالله صالح الرئيس العربي الوحيد الصامد ضد الثورة بالشكل الإيجابي …شهد العالم العربي مجموعة من الثورات تحت عنوان ” الربيع العربي ” و قد شملت اليمن أيضاً بمطالب لإزالته من كرسي الرئاسة لكنه إستطاع و لحد الساعة الحفاظ على تلك المكانة و الهيمنة في البلاد لدرجة نشوب حرب في البلاد بينه و بين المعارضة التي تدعمها قوات التحالف العربي تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.؟