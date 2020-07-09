شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد عرضهم عليه النطق بهذه الكلمة قبل إعدامه بلحظات مقابل إطلاق سراحه والعيش في.. والرئيس العراقي "صدام حسين" يرفض (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة جديدة، كشفت محامية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشرى خليل، وقائع جديدة عن موكلها وتفاصيل تكشف لأول مرة عن مفاوضات أمريكية معه مقابل الإفراج عنه.

وسردت “بشرى” في حوار حصري مع “rt” تفاصيل ما قالت إنه اتصالات ربع الساعة الأخير بين البيت الأبيض والخضراء قبل ارتقاء المشنقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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“صدام حسين” يرفض النطق بهذه الكلمة

وأشارت محامية الرئيس العراقي الراحل إلى أن جورج بوش قدم عرضا لصدام حسين يقضي بالإفراج عنه عبر وساطة قطرية وقضاء بقية حياته في الدوحة، مقابل توجيه كلمة للمقاومة العراقية ومطالبتها بالتوقف.

إلا أن صدام رفض ذلك بشدة ـ بحسب بشرى خليل ـ التي أضافت أنها رأت في عين صدام أنه كان يعرف مصيره وكان يتقدم نحوه بخطى ثابتة رافضا أن يغتال تاريخه السياسي ومقاومته مقابل بضع سنين إضافية سيعيشها إذا لبى الطلب الأمريكي.