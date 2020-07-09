شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بين ملك الغابة و قرد شجاع لتكون النهاية صادمة ..شاهد مالذي فعله القرد الشجاع (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن قرد "البابون" قام بخطف شبل من عرين أحد الأسود، أثناء بحثه عن الطعام وتسلق به إلى أعلى الأشجار، وبحسب مقطع وثقه “كورت شولتز” في حديقة كروجر الوطنية بجنوب أفريقيا ، يمكن رؤية البابون البالغ وهو يجلس أعلى أحد أشجار المارولا، بينما تشرق الشمس من خلال الأوراق، لتكشف عن أنه يحتجز شبل أسد يصرخ بشدة.

ويروي السيد “شولتز” ما حدث قائلاً: “كنت في حديقة كروجر الوطنية مع مجموعة سفاري ، كان هناك قرد البابون مع شبل الأسد الذي حاول الإفلات منه لكن قرد البابون تمسك به من خلال قبضته القوية”. لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــــــــا شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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