شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أخ ترامب تكشف اسرار مهينة عنه وتفجر مفاجئه مدوية : كان يفعل هذه الاشياء في شبابه.. شاهد مالذي كان يفعله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابنة أخ ترامب تكشف أسرارا مهينة عنه في كتاب صادم: كان يفعل هذه الأشياء في شبابه شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واصلت وسائل إعلام أمريكية نشر مقتطفات من الكتاب المرتقب لابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب مواقع أمريكية، فإن ماري ترامب، ابنة فريد ترامب شقيق الرئيس الأمريكي، اتهمت الأخير بجلبه شخصا آخر ليقدم امتحان القبول الجامعي بدلا عنه. وذكرت ماري أن التزوير الذي قام به ترامب ساعده في الوصول إلى كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا. واعتبرت ماري ترامب أن عمّها يناقض نفسه بغزله المتكرر بكلية وارتون، ووصفها بأنها “أفضل كلية بالعالم”، في الوقت الذي لا يعترف فيه بأنه قام بالتزوير من أجل دخوله. يشار إلى أن الكتاب، الذي من المتوقع طرحه في الأسواق في الرابع عشر من تموز/ يوليو الجاري، لا يزال يخضع لمعركة قضائية بالولايات المتحدة. وإثر مرافعات في دعوى رفعها روبرت ترامب، الشقيق الآخر للرئيس الأمريكي، قررت محكمة في نيويورك منع نشر الكتاب مؤقتا، على اعتبار أنه يخالف اتفاق السرية الخاص بتراث والده فريد ترامب الأكبر، الذي توفي في عام 1999. فيما اعتبر محامي ماري ترامب أن القرار القضائي “يعرقل الخطاب السياسي، ويخالف التعديل الأول” على الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير. .

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