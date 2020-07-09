شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئه غير متوقعة: رجل عربي يخطف "قلب فتاة ترامب المدللة " لتباغت الجميع وتعلن الوقوع في حبه ..وردة فعل غير متوقعة من ترامب..شاهد بالفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع Page Six الأميركي أن تيفاني ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغرمة بشاب من أصول عربية وعرّفته على عائلتها قبل أيام في عشاء عيد الشكر.آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآ شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآوأضاف الموقع أن تيفاني تواعد الشاب مايكل بولس وهو لبناني الأصل ويحمل الجنسية النيجيرية، موضحاً أنها التقته أثناء الإجازة الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية آ آ آآ آآآآ آ ونقل الموقع عن أحد المصادر المقربة من تيفاني قوله بأنها «سعيدة لأنها تمكنت من الحفاظ على العلاقة مع مايكل بعيداً عن الأضواء. لكنّها قدّمته لعائلتها في عيد الشكر». وأضاف: «مايكل شاب ذكي من عائلة كبيرة، ولم يكن هناك أي تعليق غير موفق للرئيس ترامب حول الدول الأفريقية في الجلسة».

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجئه غير متوقعة: رجل عربي يخطف "قلب فتاة ترامب المدللة " لتباغت الجميع وتعلن الوقوع في حبه ..وردة فعل غير متوقعة من ترامب..شاهد بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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