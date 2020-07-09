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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا فعلت سيدة جزائرية مع زوجها على الهواء مباشرة وأغضبت الجمهور؟! والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - أثار تصرف امرأة جزائرية على الهواء مباشرة، موجة جدل واسعة بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" فضحية اخلاقية مخزية "لمضيفة الطيران الاماراتية" تضع سلطات ابو ظبي في موقف محرج للغايه .. شاهد بالصور

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شاهد ماذا فعلت سيدة جزائرية مع زوجها على الهواء مباشرة وأغضبت الجمهور؟! شاهد ..رجل عربي يخطف قلب فتاة ترامب المدللة لتفاجئ الجميع وتعلن الوقوع في حبه ..وردة فعل غير متوقعة من ترامب..شاهد بالفيديو



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