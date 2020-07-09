شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف ما تم استهدافه قبل لحظات في مدينة مأرب وقبائل عبيدة تفاجئ قوى التحالف وقبائل اليمن تتوافد الآن وتدق ساعة الحسم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت دوي إنفجارات عنيفة في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس مدينة مأرب، وذلك بعد ساعات من استهداف القوة الصاروخية اليمنية معسكر تداوين ومقرات عسكرية على تخوم المدينة.

وقالت مصادر محلية في مأرب إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بضربات باليستية مسدددة إجتماع لقيادات الشرعية ومخازن الأسلحة في المدينة، مشيرة إلى أنه شوهد سيارات الإسعاف تهرع للمكان. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كما أفادت المصادر بأن مقاتلي قبائل عبيدة انسحبوا مساء الأربعاء من جبهات الشرعية في محافظة مأرب، مع تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية من عدة محاور وسط إسناد صاروخي كثيف وتوافد كبير لأبناء قبائل اليمن حتى اللحظة لمساندتهم في تحرير المدينة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تكبيد قوى التحالف خلال الساعات الماضية خسائر فادحة بضربات صاروخية مزلزلة ومعارك عنيفة وشرسة يتساقط فيها بالمئات حول مدينة مأرب.