شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بيان هام وعاجل ورد قبل قليل من شركة النفط في العاصمة صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء أن تحالف العدوان السعودي ما يزال يحتجز 20 سفينة نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

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وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها منذ قليل، أن السفن المحتجزة تضم 15 سفينة محملة بـ (386,913) طن من مادتي البنزين والديزل وثلاث سفن تحمل مادة المازوت وسفينتين محملة بالغاز المنزلي.

وأشارت إلى أن أقصى مدة لاحتجاز السفن الحالية وصلت إلى 108 يوما فيما وصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر.

ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

واعتبرت الشركة ذلك الاحتجاز مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

وأفادت بأن المعطيات الواقعية تتناقض كلياً مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن في 16يناير الماضي، و 22 أكتوبر2019م والتي أدعى خلالها أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

*مرفق كشف تفصيلي بالكميات والسفن المحتجزة.