شكرا لقرائتكم خبر عن أقتربت ساعة الصفر.. مأرب تشهد الآن أعنفَ الهجمات بالصواريخ البالستية.. والمقاتلون يتوافدون على تخومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب اليوم الأربعاء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي والإصلاح جراء مواجهات عنيفة مع قوات صنعاء وصد زحوفاتها باتجاه مواقع استراتيجية في منطقة “الأقشع” بين محافظتي مأرب والجوف.

وذكرت المصادر أن قوات صنعاء تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية في منطقة “الأقشع” وعلى إثرها سقط عدد من القتلى في صفوف قوات هادي والإصلاح بينهم قيادات، أبرزهم فضل ناجي مسلي عتيق الافقمي، والمقداد عبدالحق جرادان العبيدي، ومحسن صالح حمد سعد جرادان العبيدي، وقايد محمد علي سعد جرادان العبيدي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضافت المصادر بأن قوات صنعاء شنت عدة زحوفاتها مسنودة بالطيران المسير والاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

على ذات السياق، حقّقت قواتُ صنعاء، إنجازاتٍ عسكريةً كبيرةً في المعارك التي تشهدها ضواحي مدينة مأرب الغربية.

وقالت مصادرُ محلية في مأرب، إن قوات صنعاء تخوضُ معاركَ شرسة، بالقرب من المناطق المحيطة بالخط الدولي الرابط بين محافظة مأرب والعاصمة صنعاء، أحد أهم المداخل الرئيسية لمدينة مأرب.

وأكدت المصادرُ أن قوات صنعاء تمكنت من السيطرة على ما تبقى من أطراف وادي حلحلان ومنطقة المية، جنوب شرق منطقة الجفرة، الأمر الذي مكنها من السيطرة الكاملة على الطريق الدولي لمدينة مأرب باتجاه مفرق الجوف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات صنعاء حققت تقدماً كبيراً باتجاه مواقع قوات التحالف جنوب شرق الجفرة، وبدأت بالتقدم باتجاه مواقع قوات التحالف المتبقية بالقرب من معسكر ماس بمديرية الجدعان، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وكشفت المصادر بأن مستشفيات مدينة مأرب امتلأت بجرحى وجثث قتلى مسلحي التحالف، بينهم قيادات بارزة.