شكرا لقرائتكم خبر عن بالشورت فقط.. رغد صدام حسين تهز مواقع التواصل وتنشر فيديو جريء لوالدها الراحل في مهمة خاصة… شاهد ماذا يفعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطع فيديو أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر الرئيس الراحل في الفيديو عاريًا دون ملابس سوى «شورت» ويخرج من بحيرة ومعه عدد من رجاله، ويظهر من كلامه أنهم كانوا في مهمة تدريب بدنية وعسكرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ونال الفيديو إعجاب متابعوها وعلقوا عليه بالترحم والثناء عليه، وقال أحدهم :” الله يرحمك يا صدام حسين المجيد أسد العرب بدون منازع”، فيما قال آخر :” فدوه لهذا الوجه الله يرحمك يا أبي الغالي انت المخلد في القلب”.

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