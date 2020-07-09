شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. القبض على شاب يمني في ماليزيا.. والسبب صادم ولا يخطر على بال احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات الماليزية، الجمعة الماضية، القبض على شاب يمني، انتحل شخصية طبيبة بريطانية في ماليزيا. وقالت مصادر خاصة، إن السلطات الماليزية، القت القبض على شاب يمني مثل انه طبيبة بريطانية في اوساط الجالية اليمنية بماليزيا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وبحسب المصادر، فإن القبض على الشاب اليمني، جاء بعد اكتشاف أبناء الجالية اليمنية، أن الشاب الذي لعب دور طبيبة بريطانية منذ خمس سنوات رجل وليست امرأة أو دكتورة.

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