شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يكشف طريقة تعافيه من كورونا في ساعات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعد ساعات قليلة من إعلان إصابته بفيروس كورونا، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، تعافيه بعدما تلقى عقارا، لعلاج الأعراض الخفيفة.
وقال بولسونارو إنه يشعر بتحسن، عقب تناوله ما وصفه بالجرعة الثالثة من عقار هيدروكسي كلوروكين.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا توجد فيه أدلة علمية تثبت فعالية هذا العقار المضاد للملاريا في علاج الفيروس.
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