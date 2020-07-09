شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعودية تعلن عن "اعظم قدر من الاضاءة" في سماء المملكة يوم غدا الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هو حدث كبير وعظيم أعلن في السعودية قبل قليل وفقا لما رصده موقع الخليج 365 قبل قليل حيث توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ‏يصل كوكب الزهرة صبيحة يوم غد الجمعة 10 ‏يوليو 2020م، إلى ذروة لمعانه في ما يسمى (أعظم قدر ‏من الإضاءة).‏ وأشار إلى أن الكوكب سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى ‏ويرصد بسهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة قبل شروق ‏الشمس، إذ سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة ‏بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيبدو قرصه كهلال‎. ‎ وبيّن أبو زاهرة أن أقصى لمعان للزهرة يأتي بعد 36 يوما ‏من وصوله إلى الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي ‏وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية ‏الصباحية‎. ‎ ‎ ولفت إلى أن كوكب الزهرة يكون في قمة لمعانه عندما يكون قرصه مضاء بنسبة 25 ? فقط بضوء الشمس وليس ‏مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في ‏ذلك الوقت‎.

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