لندن تستفيق على كارثة مروعة و حزينة ضحيتها خمسة اشخاص والسبب لا يصدق ! (تفاصيل مؤلمة و صور )

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عدن - ياسمين التهامي - توفيت امرأة وأصيب ? أشخاص آخرين بعد انهيار رافعة بطول ?? قدما في منازل بشرق لندن، وفقا لـ “الديلي ميل” البريطانية. وسقطت الرافعة العملاقة على سقف منزلين متجاورين ، وشعر السكان بشيء يشبه الزلزال العنيف. وقال جهاز إسعاف لندن إنه تم نقل حالتين إلى المستشفى في وضع خطير نتيجة لأن الإصابات جاءت في الرأس. وأكدت امرأة أن أسرتها محظوظة لأنها نجت من هذا الحادث، مشيرة إلى أن السيدة التي توفيت والمصابين كانوا قريبين من الرافعة وإذا كانوا قريبين أكثر كانوا سيسحقون بالكامل. Advertisements

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